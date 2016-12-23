Меркель пообещала ускорить процесс депортации граждан Туниса из Германии

Наезд грузовика на толпу в Берлине (235)

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В разговоре с президентом Туниса Эс-Себси немецкая сторона сообщила о намерении ускорить процесс депортации и существенно увеличить число депортированных граждан Туниса, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В крайне важном для нас вопросе о реадмиссии граждан Туниса, которые не имеют права на убежище в Германии, мы продвинулись в этом году. Я сказала президенту Туниса, что мы еще значительно ускорим процесс депортации и вынуждены еще больше увеличить число депортированных", — сказала Меркель.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу стало известно о том, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.