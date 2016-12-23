Меркель пообещала ускорить процесс депортации граждан Туниса из Германии
18:0223.12.2016
(обновлено: 18:06 23.12.2016)
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БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В разговоре с президентом Туниса Эс-Себси немецкая сторона сообщила о намерении ускорить процесс депортации и существенно увеличить число депортированных граждан Туниса, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"В крайне важном для нас вопросе о реадмиссии граждан Туниса, которые не имеют права на убежище в Германии, мы продвинулись в этом году. Я сказала президенту Туниса, что мы еще значительно ускорим процесс депортации и вынуждены еще больше увеличить число депортированных", — сказала Меркель.
Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу стало известно о том, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.
Ситуация на месте теракта в Берлине
Жители Берлина приходят к месту теракта, где накануне на рождественском базаре грузовик протаранил толпу людей, чтобы почтить память погибших.
Полицейские недалеко от места теракта в Берлине.
Люди несут к месту трагедии цветы и свечи.
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник приехала на площадь Брайтшайдплатц – место, где накануне случилась трагедия. Политик принесла на место теракта цветы.
После 18 часов вечера по местному времени жители Берлина смогут собраться у Бранденбургских ворот.
Перед этим в мемориальной церкви Кайзера Вильгельма, возле которой произошла трагедия, запланирована памятная служба.
Напомним, что трагедия случилась вечером 19 декабря. Мужчина на грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина.
В результате погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.
Власти Германии заявили, что это был теракт.
По данным СМИ, в кабине грузовика находились два человека: один из них погиб, второй был арестован.
По данным Bild, задержанный является гражданином Пакистана. Он прибыл в город Пассау на юго-востоке Германии 31 декабря 2015 года.
Цветы и свечи недалеко от места теракта в Берлине.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине.