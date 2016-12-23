Меркель уверена, что убитый в Италии Анис Амри протаранил людей в Берлине

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Все указывает на то, что Анис Амри, ликвидированный в перестрелке с полицией в Италии, убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Трансляцию ее заявления вели немецкие телеканалы.

"Все указывает на то, что Анис Амри был тем, который убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине на рождественском базаре на Брайтшайдплац и нанес еще множеству людей ужасные ранения", — сказала Меркель.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт.

По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Глава МВД Италии Марко Миннити ранее подтвердил информацию о том, в ходе перестрелки с полицией в ночь на пятницу в Милане Анис Амри был убит.