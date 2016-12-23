В Испании обещают, что референдума о независимости Каталонии не будет

МАДРИД, 23 дек – РИА Новости. Правительство Испании не допустит проведения референдума о независимости Каталонии, поскольку это противоречит конституции, заявил официальный представитель правительства, министр образования, культуры и спорта Иньиго Мендес де Виго.

"Референдума (о независимости Каталонии —ред.) не будет. Это противоречит конституции", — заявил Иньиго Мендес де Виготна на пресс-конференции. Он заверил, что правительство Испании готово к диалогу с каталонскими властями, "приглашения делают, но не всегда их принимают". "Правительство всегда готово говорить, вести диалог. Дверь все еще открыта, а рука протянута", — заявил министр.

В пятницу в Барселоне пройдет встреча по подготовке референдума о независимости. В этой встрече, инициатором которой выступил председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон, участвуют партии и общественные организации, входящие в Национальный пакт за право решать. "Нельзя, чтобы подобные встречи проводили радикалы, поскольку в большинстве каталонцы – умеренные", — прокомментировал официальный представитель правительства предстоящее заседание сторонников независимости Каталонии.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.

Парламент Каталонии 6 октября принял резолюцию, согласно которой референдум о независимости автономного сообщества от Испании должен быть проведен до конца сентября 2017 года. Правительство Испании оспорило это решение в Конституционном суде, который принял соответствующий иск к рассмотрению. Это означает автоматическую приостановку действия резолюции до окончательного вердикта КС. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономного сообщества не подчинятся решению КС и продолжат подготовку к референдуму.