Меркель уверена, что спецслужбы выявят всех причастных к теракту в Берлине

БЕРЛИН, 23 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правоохранительные ведомства Германии не остановятся, пока не выявят всех лиц, которые знали о намерениях подозреваемого в берлинском теракте Аниса Амри, помогали или покрывали его, они будут привлечены к ответственности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу.

Трансляцию ее заявления вели немецкие телеканалы.

"Со смертью подозреваемого расследование в данном случае не прекращено. Я вчера встретилась с сотрудниками федеральной уголовной полиции в Берлине, которые круглосуточно обрабатывают улики, идут по следам, оценивают свидетельства. Я знаю, что они не остановятся, пока не выяснят, кто знал о преступлении Амри, кто ему помогал или прикрывал", — сказала Меркель.

"Если будут установлены другие виновные и помощники, мы привлечем их к правовой ответственности", — добавила канцлер.