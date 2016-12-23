Глава МВД Италии подтвердил Германии ликвидацию берлинского террориста

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил в пятницу журналистам, что факт ликвидации в Милане подозреваемого в берлинском теракте Аниса Амри по телефону подтвердил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

Трансляцию выступления де Мезьера ведут немецкие телеканалы.

"Я сегодня говорил по телефону с итальянским коллегой, и он лично подтвердил мне, что убитый в перестрелке — это подозреваемый к причастности к теракту на рождественском базаре в Берлине Анис Амри", — сказал де Мезьер.

Министр добавил, что "испытывает облегчение от того, что от этого подозреваемого больше не исходит угроза".