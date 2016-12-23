МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Захватчики ливийского самолета просят политического убежища на Мальте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливийского министра.

Ранее издание "Аш-Шарк аль-Аусат" на своей странице в Twitter сообщило, что захватчики самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что требуют предоставления им убежища в одной из европейских стран.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек. Захваченный ливийский самолет покинули 109 из 111 пассажиров. Как сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат, на борту самолета могут оставаться два предполагаемых захватчика и несколько членов экипажа.