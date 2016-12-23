Политик: курды смотрят на Россию "как на спасительницу"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Иракском Курдистане приветствуют слова президента РФ Владимира Путина о курдах, этот народ всегда дорожил отношениями с Россией и сейчас продолжает смотреть на нее как на спасительницу, сообщил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр.

"Слова президента России — это очень важный шаг. Мы их понимаем как готовность согласиться с независимостью Иракского Курдистана, если она будет оформлена по международному законодательству", — заявил РИА Новости Бабакр.

Он напомнил, что по конституции Ирака от 2007 года Иракский Курдистан может при определенных условиях претендовать на независимость. Сейчас в автономии постоянно ведется речь о проведении референдума, однако его сроки пока не ясны.

"Еще с XVIII-XIX века курды имели отношения с Россией, и сейчас мы смотрим на нее как на спасительницу, рассчитываем на ее поддержку. Отношения у нас с Россией хорошие, достаточно вспомнить, что в июне в Петербург приезжала большая делегация во главе с премьер-министром автономии", — привел пример Бабакр. Он напомнил также, что по согласованию с официальным Багдадом Россия периодически поставляет иракским курдам боеприпасы.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции, говоря о суверенитете курдского народа, заявил, что вмешиваться во внутренние дела Ирака Россия не собирается, необходимо действовать в рамках международного права.

"В конечном итоге права курдского народа, законные права будут обеспечены. Но в каких формах и как это будет сделано — это зависит от Ирака и самого курдского народа. Мы до сих пор были в контакте и остаемся в контакте и будем в контакте и с Багдадом, и с Эрбилем (столица иракского Курдистана — ред.), но вмешиваться во внутренний иракский процесс мы не собираемся", — заявил также Путин.

Он отметил, что у России "всегда были добрые отношения с курдским народом".

"У курдского народа своя, очень сложная судьба. Мы видим, что происходит сейчас в регионе Ближнего Востока. Могу подтвердить и констатировать, что курдские боевые подразделения ведут себя в борьбе с международным терроризмом очень мужественно и воюют эффективно", — сказал он.

Курдские военизированные формирования пешмерга вносят существенный вклад в войне с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Ирака. Пешмерга сейчас совместно с иракской армией ведет освобождение города Мосул от боевиков ИГ. Иракский Курдистан — автономия в составе Ирака, чей статус закреплен в конституции страны.