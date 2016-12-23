Ливийская авиакомпания выделила самолет для эвакуации пассажиров с Мальты

ТРИПОЛИ, 23 дек — РИА Новости. Ливийская авиакомпания Afriqiyah, чей самолет был захвачен неизвестными и приземлился на Мальте, выделила борт для возвращения домой освобожденных пассажиров, сообщил агентству Sputnik источник в аэропорту Триполи.

Самолет готов к вылету из аэропорта Митига в Триполи и ждет разрешения мальтийских властей, сообщил источник.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

Ранее сообщалось, что захваченный ливийский самолет покинули 109 из 111 пассажиров.