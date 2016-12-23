Власти Германии подтвердили ликвидацию берлинского террориста

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости Ночью в Милане был застрелен подозреваемый в берлинском теракте Анис Амри, подтвердила прокуратура ФРГ. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони сообщил о ликвидации террориста канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Канцлер выразила уверенность в том, что исполнителем теракта был именно Амри.

Система безопасности или случайность

Теперь немецкие спецслужбы ищут сообщников террориста, которые помогли ему организовать атаку на рождественский рынок и скрыться.

Преступник был обнаружен фактически случайно, а не в ходе спецоперации. Он выдал себя сам, когда полицейский патруль в Милане остановил его для проверки документов. В ответ Анис Амри открыл огонь, ранил одного полицейского и был застрелен.

По сообщениям СМИ, опознание Амри итальянские спецслужбы проводили по отпечаткам пальцев и словесному портрету подозреваемого.

Глава МВД Италии Марко Миннити отметил, что ликвидация исполнителя берлинского теракта — заслуга властей Италии, которые осуществляют "особый контроль" на приграничных территориях, чтобы идентифицировать человека, находящегося в бегах. "Это означает, что система безопасности работает", — убежден министр.

Катастрофа Шенгена

Газета La Repubblica сообщила, что террорист прибыл в Милан на поезде из Франции. Ранее очевидцы утверждали, что видели его в разных городах Европы.

Благодаря тому, что преступник мог свободно перемещаться, обнаружить его было сложно. Немецкие спецслужбы не располагали информацией о том, где скрывается Анис Амри и долгое время не могли подтвердить, что итальянская полиция застрелила именно его.

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сказала, что открытые границы несут угрозу безопасности всех граждан ЕС. Она подчеркнула, что опасный террорист незамеченным попал в несколько стран и назвала это признаком того, что Шенген являет собой тотальную катастрофу.

Вздохнули с облегчением

Немецкая прокуратура подтвердила ликвидацию подозреваемого и сообщила, что расследование продолжается.

"Теперь важно выяснить, была ли это сеть сторонников и сообщников, были ли доверенные лица, помогавшие разыскиваемому подготовить и совершить атаку и сбежать", — заявил прокурор Петер Франк.

Глава немецкой дипломатии Мартин Шафер выразил благодарность итальянским правоохранителям за то, что они устранили преступника, которого немецкие спецслужбы разыскивали в течение нескольких дней.

Министр внутренних дел сказал, что "МВД испытывает облегчение в связи с тем, что от этой персоны больше не исходит опасность".

Немецкая сторона активно контактирует с иностранными спецслужбами и властями — подчеркнули представители ФРГ.