Власти Германии подтвердили ликвидацию берлинского террориста

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости Ночью в Милане был застрелен подозреваемый в берлинском теракте Анис Амри, подтвердила прокуратура ФРГ. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони сообщил о ликвидации террориста канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Канцлер выразила уверенность в том, что исполнителем теракта был именно Амри.
Система безопасности или случайность
Преступник был обнаружен фактически случайно, а не в ходе спецоперации. Он выдал себя сам, когда полицейский патруль в Милане остановил его для проверки документов. В ответ Анис Амри открыл огонь, ранил одного полицейского и был застрелен.
Глава МВД Италии Марко Миннити отметил, что ликвидация исполнителя берлинского теракта — заслуга властей Италии, которые осуществляют "особый контроль" на приграничных территориях, чтобы идентифицировать человека, находящегося в бегах. "Это означает, что система безопасности работает", — убежден министр.
Катастрофа Шенгена
Газета La Repubblica сообщила, что террорист прибыл в Милан на поезде из Франции. Ранее очевидцы утверждали, что видели его в разных городах Европы.
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сказала, что открытые границы несут угрозу безопасности всех граждан ЕС. Она подчеркнула, что опасный террорист незамеченным попал в несколько стран и назвала это признаком того, что Шенген являет собой тотальную катастрофу.
Вздохнули с облегчением
Немецкая прокуратура подтвердила ликвидацию подозреваемого и сообщила, что расследование продолжается.
Глава немецкой дипломатии Мартин Шафер выразил благодарность итальянским правоохранителям за то, что они устранили преступника, которого немецкие спецслужбы разыскивали в течение нескольких дней.
Министр внутренних дел сказал, что "МВД испытывает облегчение в связи с тем, что от этой персоны больше не исходит опасность".
Немецкая сторона активно контактирует с иностранными спецслужбами и властями — подчеркнули представители ФРГ.