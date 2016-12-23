ЗСТ с Евросоюзом привела к краху промышленности Украины, считает Медведчук

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной с Евросоюзом работает исключительно в интересах европейской стороны, а украинской она принесла крах промышленности и углубление системного экономического кризиса, считает лидер оппозиционного движения!Украинский выбор! Виктор Медведчук.

На Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.

"Пришло время признать: ЗСТ действует исключительно в интересах одной стороны ― Евросоюза. А для Украины итогом подписания ЗСТ с ЕС вместо обещанной экспансии на "емкий и перспективный" европейский рынок стали крах промышленности, углубление системного экономического кризиса и безрадостная перспектива превратиться просто в сырьевой придаток Европейского союза", — написал Медведчук в своем блоге на сайте движения.

По его словам, европейский рынок по-прежнему закрыт для украинцев, поскольку квоты на беспошлинный ввоз украинских товаров крайне малы.

Медведчук отмечает, что украинский экспорт уже третий год кряду демонстрирует отрицательную динамику. Он сообщил, что за 10 месяцев действия ЗСТ с ЕС поставки из Украины в ЕС увеличились лишь на 1,1%. И отметил, что ЕС заинтересован в поставках из Украины исключительно дешевого сырья.