Захватчики ливийского самолета требовали создать партию сторонников Каддафи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Захватчики самолета авиакомпании Afriqiyah Airways, приземлившегося в аэропорту Мальты, требовали создать партию сторонников бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на парламентария Ливии, который поговорил с одним из пассажиров.

Ранее СМИ сообщали, что захватчики самолета, скорее всего, являются сторонниками бывшего ливийского лидера Каддафи. По данным новостного портала "Эль-Биляд", захватчики лайнера заявили, что принадлежат к некой ливийской группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек. Захваченный ливийский самолет покинули 109 из 111 пассажиров. Как сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат, на борту самолета могут оставаться два предполагаемых захватчика и несколько членов экипажа.