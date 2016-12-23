Члены экипажа захваченного ливийского самолета покидают лайнер

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Члены экипажа захваченного ливийского самолета покидает воздушное судно, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"Члены экипажа покидают (захваченный самолет — ред.)", — написал Мускат в своем микроблоге в Twitter.

Crew members being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

​Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

Ранее сообщалось, что захваченный ливийский самолет покинули 109 из 111 пассажиров.