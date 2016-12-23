Среди погибших при теракте в Берлине был гражданин Украины

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Среди погибших в результате теракта в центре Берлине был гражданин Украины, сообщил в пятницу украинский посол в Германии Андрей Мельник.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря этого года… От имени украинского государства лично выразил глубокие соболезнования дочери нашего соотечественника, который стал жертвой террористической атаки", — написал Мельник на своей странице в Twitter.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу стало известно, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.