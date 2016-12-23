Спецгруппа из Германии вылетит в Италию, где ликвидировали Аниса Амри
16:5023.12.2016
(обновлено: 16:53 23.12.2016)
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БЕРЛИН, 23 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Специальная группа, созданная на базе федерального ведомства уголовной полиции, вылетит в Италию, где был застрелен главный подозреваемый в берлинском теракте Анис Амри, заявил глава германского МВД Томас де Мезьер журналистам в пятницу.
Трансляцию выступления министра вели немецкие телеканалы.
"Итальянские коллеги предложили нам широкомасштабное сотрудничество в любой форме", — добавил Мезьер.
Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу стало известно о том, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.
Бетонные блоки и вооруженная охрана у рождественских базаров в Европе
Министерство внутренних дел Бельгии считает достаточными принятые меры по обеспечению безопасности на рождественских ярмарках и не намерено усиливать их охрану. Тем не менее кризисный центр при МВД Бельгии рекомендовал полицейским оградить въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Посетителей рождественской ярмарки в Страсбурге просят пройти полицейскую проверку.
Меры безопасности в местах скопления людей в европейских городах усилены, в том числе, из-за теракта в Германии, когда грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина.
Усиленные патрули вышли на улицы французской столицы.
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После трагедии в Берлине под усиленную охрану взят рождественский рынок в Зальцбурге.
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В Бельгии с 24 марта действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта и спустя два дня был понижен до отметки "три".
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