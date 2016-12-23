США
24.1224 декабря18:05МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Спецгруппа из Германии вылетит в Италию, где ликвидировали Аниса Амри

Тема:
Наезд грузовика на толпу в Берлине (235)
16:5023.12.2016
(обновлено: 16:53 23.12.2016)
020940
Полицейские на месте теракта в Берлине
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк

БЕРЛИН, 23 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Специальная группа, созданная на базе федерального ведомства уголовной полиции, вылетит в Италию, где был застрелен главный подозреваемый в берлинском теракте Анис Амри, заявил глава германского МВД Томас де Мезьер журналистам в пятницу.

Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости. Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
СМИ: в Германии отмечают резкий рост числа радикальных исламистов в Берлине
Трансляцию выступления министра вели немецкие телеканалы.

"Итальянские коллеги предложили нам широкомасштабное сотрудничество в любой форме", — добавил Мезьер.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу стало известно о том, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.

Бетонные блоки и вооруженная охрана у рождественских базаров в Европе
Военнослужащий у рождественского базара на площади в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2016/ Hatim Kaghat
Министерство внутренних дел Бельгии считает достаточными принятые меры по обеспечению безопасности на рождественских ярмарках и не намерено усиливать их охрану. Тем не менее кризисный центр при МВД Бельгии рекомендовал полицейским оградить въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Сотрудник полиции проверяет сумки у посетителей рождественского базара в Страсбурге, Франция
© AP Photo/ Jean-Francois Badias
Посетителей рождественской ярмарки в Страсбурге просят пройти полицейскую проверку.
Сотрудник полиции охраняет рождественскую ярмарку во Франкфурте
© AP Photo/ Michael Probst
Меры безопасности в местах скопления людей в европейских городах усилены, в том числе, из-за теракта в Германии, когда грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина.
Сотрудники полиции патрулируют рождественскую ярмарку в Париже
© AFP 2016/ Christophe Archambault
Усиленные патрули вышли на улицы французской столицы.
Сотрудники полиции следят за безопасностью на рождественской ярмарке в Реймсе
© AFP 2016/ Francois Nascimbeni
Усилена охрана рождественского рынка у Нотр-Дам-де-Реймс - собора во французском городе Реймсе.
Сотрудница полиции следит за безопасностью на рождественском базаре в Зальцбурге, Австрия
© AFP 2016/ Barbara Gind
После трагедии в Берлине под усиленную охрану взят рождественский рынок в Зальцбурге.
Бетонные блоки у входа на рождественский базар в Брюсселе
© AFP 2016/ Hatim Kaghat
В Брюсселе выполнили рекомендации кризисного центра при МВД Бельгии и оградили въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Патрулирование торговой улицы в Мадриде, Испания
© AFP 2016/ Gerard Julien
Полицейские патрулируют торговые улицы в центре Мадрида.
Сотрудники полиции следят за безопасностью на рождественской ярмарке в Вене
© AFP 2016/ Herbert Pfarrhofer
Усилены меры безопасности на рождественской ярмарке в Вене.
Военнослужащие следят за безопасностью на улицах Брюсселя, Бельгия
© AFP 2016/ Hatim Kaghat
В Бельгии с 24 марта действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта и спустя два дня был понижен до отметки "три".
Сотрудники полиции следят за безопасностью на вокзале в Будапеште, Венгрия
© AP Photo/ Zoltan Balogh/MTI
К охране железнодорожного вокзала в Будапеште привлечены сотрудники Центра борьбы с терроризмом.
Установка бетонных блоков у входа на рождественский базар в Амстердаме
© AP Photo/ Peter Dejong
Бетонные блоки устанавливают на входе на рождественские ярмарки в Амстердаме.
Сотрудник полиции на рождественском базаре в Милане
© AP Photo/ Luca Bruno
В Милане мобилизованы дополнительные силы полиции для обеспечения порядка на торговых улицах.
Сотрудница полиции охраняет вход на рождественскую ярмарку в Магдебург, Германия
© AP Photo/ dpa/Peter Gercke
Вооруженные сотрудники полиции дежурят у входа на рождественскую ярмарку в Магдебурге.
Сотрудники полиции патрулируют улицы Страсбурга, Франция
© AFP 2016/ Patrick Hertzog
Правоохранительные органы Франции проводят превентивные задержания для обеспечения безопасности в стране в период рождественских и новогодних праздников, заявил в среду официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль.
Бетонные блоки у входа на рождественский базар в Гамбурге, Германия
© AFP 2016/ dpa/Markus Scholz
После трагедии в Берлине бетонные блоки поставили у входа на рождественский базар в Гамбурге.
/
Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.