Спецгруппа из Германии вылетит в Италию, где ликвидировали Аниса Амри

Наезд грузовика на толпу в Берлине (235)

БЕРЛИН, 23 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Специальная группа, созданная на базе федерального ведомства уголовной полиции, вылетит в Италию, где был застрелен главный подозреваемый в берлинском теракте Анис Амри, заявил глава германского МВД Томас де Мезьер журналистам в пятницу.

Трансляцию выступления министра вели немецкие телеканалы.

"Итальянские коллеги предложили нам широкомасштабное сотрудничество в любой форме", — добавил Мезьер.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу стало известно о том, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.