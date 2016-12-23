Посольство США в Турции предупредило сограждан об угрозе в праздники

АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Посольство США в Анкаре призывает своих граждан к бдительности во время новогодних праздников и просит их избегать посещения общественные мероприятий и людных мест из-за угрозы безопасности.

"Дипмиссия США в Турции напоминает американским гражданам, что экстремистские группы продолжают активно осуществлять нападения по всей Турции, в том числе в районах, где часто бывают граждане США и других стран. Граждане США должны помнить об этом при принятии решения о посещении общественных собраний для участия в новогодних торжествах", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте посольства.

Американцам рекомендовано по возможности избегать посещения людных мест, особенно тех, где могут находиться иностранцы.

За последние две недели в Турции произошли два крупных теракта в Стамбуле и Кайсери, ответственность за которые взяла на себя курдская радикальная группировка "Ястребы свободы Курдистана". При взрывах заминированных машин погибли 58 человек.

В понедельник во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности.