СМИ: третья группа пассажиров покидает захваченный ливийский самолет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Третья группа пассажиров захваченного ливийского самолета, находящегося в аэропорту Мальты, начала покидать воздушное судно, сообщает мальтийский телеканал TVM.

Ранее премьер Мальты Джозеф Мускат сообщил, что из захваченного самолета уже вышли, в общей сложности, 65 человек.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.