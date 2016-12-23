В ЛНР заявили, что силовики обстреляли Дебальцево из тяжелой артиллерии

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Дебальцево в Донбассе из артиллерии калибра 152-миллиметра, повреждены школа и дома, о жертвах информации пока нет, сообщили РИА Новости в штабе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики с 18 декабря совершили несколько попыток прорыва позиций ополченцев на дебальцевском направлении. Город Дебальцево впервые подвергся обстрелу с 2015 года. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.

"В 14.50 украинские каратели подвергли артиллерийскому обстрелу центр города Дебальцево, выпустив более 10 снарядов калибром 152-миллиметра. Один из снарядов попал в школу №3 на улице Пархоменко. На улицах Лесная и Полевая повреждены дома", — сообщили в оборонном ведомстве республики.

По данным Народной милиции ЛНР, в результате обстрела поврежден храм.

О жертвах среди мирного населения информации пока нет. В администрации города сообщили, что сейчас в Дебальцево проводится совещание с главами экстренных служб.

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