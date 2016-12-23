Угонщики ливийского самолета отпустили пассажиров

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Cамолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, экстренно приземлился на Мальте. Воздушное судно было захвачено неизвестными, которые угрожали взорвать лайнер, если их требования не будут выполнены.

Позднее захватчики отпустили 109 пассажиров и часть членов экипажа.

Что произошло

По данным мальтийских СМИ, на борту самолета находились 118 человек — 111 пассажиров и семеро членов экипажа. Как сообщил портал "Ньюз Кувейт", среди пассажиров находятся сто граждан Ливии и еще порядка десяти иностранцев.

Самолет совершал внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи. На Мальте лайнер приземлился в 11.32 по местному времени (13.32 мск).

Как заявил премьер Мальты Джозеф Мускат, захватчики отпустили первую группу пассажиров, состоящую из женщин и детей. Позже он уточнил, что лайнер покинули 109 пассажиров и часть членов экипажа.

UPDATE: Photo allegedly taken on board Afriqiyah Airways A320, #8U209, hijacker can be seen standing at the top of the aisle, 118 on-board pic.twitter.com/IY4dET9Q4T — News_Executive (@News_Executive) 23 декабря 2016 г.​

Точное количество захватчиков пока не известно. СМИ пишут, что их может быть двое, при этом один из них вооружен гранатой.

Как сообщает новостной портал "Эль-Биляд" со ссылкой на ливийские источники, захватчики заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

Захватчики требовали создать партию сторонников бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ливийского парламентария, который поговорил с одним из пассажиров.

Переговоры продолжаются

Захваченный самолет несколько раз менял маршрут, прежде чем приземлиться в аэропорту Мальты, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в аэропорту.

По словам источника агентства, самолет сначала летел на Мальту, затем повернул обратно в сторону Триполи, после чего вновь направился на Мальту.

Сразу после посадки самолета в аэропорт Мальты прибыли подразделения военных. Они находятся в нескольких сотнях метров от самолета и пока не предпринимают активных действий.

© AFP 2016/ Matthew Mirabelli Пассажиры покидают самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways в аэропорту Мальты. 23 декабря 2016

Все вылеты из мальтийского аэропорта были отменены, однако позже он возобновил работу. Ливийский министр транспорта отметил, что Триполи подключился к переговорам с угонщиками.