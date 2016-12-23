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СМИ рассказали, какие новинки армия США получит для противостояния России

15:5323.12.2016
(обновлено: 17:42 23.12.2016)
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Военнослужащие рядом с легкой бронированной машиной LAV-25 во время учений Agile Spirit-2016 под эгидой НАТО на полигоне Орфоло в Грузии
© Sputnik/ Денис Асланов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американская армия получила первые прототипы бронемашин Stryker повышенной огневой мощи, сообщает специализированный портал Scout Warrior.

Учения НАТО Agile Spirit 2016
© Sputnik
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NBC: США возвращают в Европу танки, опасаясь "напористой России"
Новая модель будет называться Dragoon — с отсылкой к одному из названий 2-го кавалерийского (драгунского) полка, входящего в состав европейского контингента сухопутных войск США. Главное новшество БТР — 30-мм автоматическая пушка, сменившая крупнокалиберный пулемет и превосходящая его в дальности стрельбы, скорострельности и огневой мощи.

По словам директора по стратегическому планированию компании-разработчика General Dynamics Land Systems Тима Риза, новая пушка Stryker стреляет быстрыми очередями с отсечкой по пять выстрелов. Во время испытаний на базе в Форт-Беннинге пушка показала эффективность на дальности до трех километров, при этом военные отмечают точность стрельбы: если пулемет часто используется как инструмент неприцельного огня на подавление, то пушка даст машине точность, которой у нее никогда не было.

Высокомобильные БТР Stryker разрабатываются для бригадных боевых групп пехоты, которые часто оказываются впереди остальных войск и остаются без огневой поддержки, когда маршрут выдвижения непроходим для тяжелых машин вроде танка "Абрамс" и БМП "Брэдли".

Американские армейские чины в большинстве своем напрямую не говорят, что разработка этого оружия направлена против России, однако их заявления о "российской агрессии" дают ясно понять, кто на самом деле адресат этого "послания", отмечает аналитик Scout Warrior Крис Осборн.

По его словам, исследование корпорации RAND показывает, что российская армия способна пройти государства Прибалтики всего за 60 часов, учитывая, что в регионе мало войск НАТО. "Принимая во внимание этот сценарий, нетрудно предположить, что Пентагон и альянс готовят ряд мер, чтобы усилить свои позиции в Европе", — замечает эксперт.

Замначальника штаба сухопутных войск США генерал Дэниэл Аллин говорил, что бронемашины усиленной огневой мощи были разработаны для эффективного противостояния российским аналогам. Под ними, очевидно, понимаются показанные в прошлом году на Параде Победы в Москве новые БМП Т-15 на единой с танком "Армата" базе, а также БТР и БМП "Курганец-25", все вооруженные 30-мм автоматическими пушками.

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