СМИ узнали, что захваченный ливийский самолет несколько раз менял маршрут

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Захваченный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways несколько раз менял маршрут, прежде чем приземлиться в аэропорту Мальты, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в аэропорту.

По словам источника агентства, самолет сначала летел на Мальту, затем повернул обратно в сторону Триполи, после чего вновь направился на Мальту.

Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте.