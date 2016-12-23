На Мальте возобновил работу аэропорт, в котором сел угнанный самолет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Аэропорт на Мальте, закрытый после приземления угнанного самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, возобновил работу, говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в микроблоге Twitter.

Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

"Безопасность и надежность пассажиров – наш приоритет. Некоторые рейсы были отменены или перенаправлены, но деятельность аэропорта была возобновлена", — говорится в заявлении.

Руководство аэропорта советует пассажирам проверить статус своего рейса на сайте аэропорта перед прибытием.

Afriqiyah Airways – государственная ливийская авикомпания, штаб-квартира располагается в столице страны Триполи. Afriqiyah осуществляет внутренние и международные рейсы, в том числе в страны Европы, Ближнего Востока и Африки, является членом Организации арабских авиаперевозчиков (Arab Air Carriers Organisation) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).