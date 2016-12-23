Трамп заявил, что США в гонке вооружений превзойдут всех

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, разъясняя ранее сделанное заявление о расширении возможностей в области ядерного оружия, сказал, что в случае гонки вооружений США превзойдут других игроков во всем, передает агентство Рейтер.

"Пусть начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом ходу и переживем их всех", — заявил он телеканалу MSNBC.

Ранее избранный президент США Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб".