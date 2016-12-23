В Тегеране сбили дрон телеканала, снимавшего пятничную молитву

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дрон иранского телеканала, снимавший молитву, был сбит над столицей страны в пятницу, передает агентство Франс Пресс.

"Дрон, сбитый сегодня утром в запрещенной для полетов зоне над площадью в центре Тегерана, принадлежит телеканалу, он снимал пятничную молитву", — приводит агентство слова вице-губернатора по вопросам безопасности Мохсена Хамедани.

Как сообщает агентство, в месте, где был сбит дрон, размешаются канцелярия президента Республики, канцелярия духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и различные органы власти.

По словам Хамедани, дрон "нарушил запрет полетной зоны" и был сбит "противовоздушными войсками". Место падения дрона не уточняется. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.