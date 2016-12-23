Берлин приветствует договоренность о перемирии в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1391)

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Правительство Германии приветствует достигнутую 21 декабря в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договоренность о перемирии в Донбассе, канцлер Ангела Меркель призывает стороны конфликта соблюдать договоренности, сообщила официальный представитель правительства Ульрике Деммер.

В среду контактная группа по Донбассу предложила сторонам конфликта полное прекращение огня с 24 декабря.

"Правительство приветствует тот факт, что стороны конфликта договорились о прекращении огня накануне Рождества. Канцлер Меркель настоятельно призывает стороны конфликта соблюдать достигнутые договоренности в интересах жителей востока Украины", — сказала Деммер журналистам в Берлине в пятницу.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>