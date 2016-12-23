ЕК выделит Риму и Софии 86,4 млн евро на борьбу с миграционным кризисом

БРЮССЕЛЬ, 23 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия выделит МВД, Минобороны и береговой охране Италии 38,2 миллиона евро на борьбу с миграционным кризисом, а Болгарии – 48,2 миллиона евро на укрепление границы и управление миграционными потоками, говорится в коммюнике ЕК.

Из средств, выделяемых Италии за счет фондов ЕК по внутренней безопасности и по предоставлению убежища, миграции и интеграции, 16 миллионов евро будут предоставлены итальянскому МВД "на укрепление границ и управление миграцией и спецпроекты по выполнению стандартных оперативных процедур, усиление проверок на внешних границах и отслеживание ситуации на границе, а также на услуги здравоохранения и лингвистическое и культурное посредничество", а также на нужды приехавших без сопровождения несовершеннолетних мигрантов. Еще 22,2 миллиона евро будут выделены Минобороны и береговой охране Италии для финансирования их усилий по патрулированию границы и морских спасательных операций.

Болгарское МВД получит 36,2 миллиона евро на "усиление пограничного контроля, включая закупку оборудования для патрулирования границы, а также на наблюдении на пунктах пересечения границы и улучшения информационных систем, с которыми работает погранслужба". Еще 12 миллионов евро пойдут на управление миграционными потоками.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства европейского агентства по управлению внешними границами Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.