Путин отметил "довольно большую" централизацию в Европейском союзе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в Европейском союзе существует "довольно большая" централизация, количество обязательных для исполнения решений там больше, чем при СССР.

"Как должна Европа строить отношения внутри себя, это не наше дело. Но там существуют две позиции:… Европа суверенитетов, Европа независимых государств с какой-то небольшой общей надстройкой или квазифедеративное государство. На сегодняшний день, я уже об этом говорил, количество обязательных для исполнения в странах ЕС решений Европарламентом принимается больше, чем обязательных для исполнения решений Верховным советом СССР в отношении союзных республик. Централизация довольно большая. Идет это на пользу Европе или не идет, я не знаю, это не нам, это вам решать", — сказал Путин на пресс-конференции.

Президент отметил, что внутри ЕС существуют разногласия по различным вопросам, в том числе связанные с миграционными потоками.

"Конечно, те страны Европы, которые возражают против сегодняшней миграционной политики, им небезразлична степень своего участия в принятии решений. Им не нравится, что кто-то сверху навязывает решения, которые они считают для себя неприемлемыми", — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой традиционно отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

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