На Мальте закрыли аэропорт после приземления угнанного ливийского самолета

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Все вылеты из мальтийского аэропорта, где приземлился захваченный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, отменены, сообщает газета Times of Malta.

По информации издания, уже по меньшей мере девять прибывающих самолетов перенаправлены в аэропорт итальянского города Катания.

Местный телеканал NET News демонстрирует кадры из аэропорта. На них видно, что самолет стоит на летном поле. Вокруг него никакого движения, все двери воздушного судна закрыты. В отдалении – несколько пожарных автомобилей, а также темно-зеленых джипов.

Мальтийские СМИ сообщили, что ливийский самолет совершал рейс из города Сабха в Триполи, в результате предполагаемого захвата он изменил курс и приземлился на Мальте. На борту, по предварительным данным, находились 118 человек, в их числе 111 пассажиров и семь членов экипажа. Премьер Мальты заявил, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета.

СМИ дают различные данные о количестве захватчиков. Один из них заявил, что является сторонником экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи. По данным ТВ, угонщики отпустили пассажиров захваченного самолета, приземлившегося на Мальте, их точное число неизвестно.