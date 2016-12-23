Военные подъехали к захваченному самолету, приземлившемуся на Мальте

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Подразделения военных подъехали к приземлившемуся в аэропорту Мальты пассажирскому самолету, который, как предполагается, захвачен, передает телеканал TVM.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находились 118 человек, приземлился на Мальте. Премьер Мальты в своем Twitter проинформировал о возможном угоне ливийского самолета. По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования не выяснены.

На кадрах телеканала TVM видно, что к району взлетно-посадочной полосы подъехали по меньшей мере три автомобиля, из которых вышли несколько десятков людей в военной форме. Они находятся примерно в нескольких сотнях метров от самолета и пока не предпринимают никаких действий.

По данным СМИ, самолет летел в Триполи.