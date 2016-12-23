Военные подъехали к захваченному самолету, приземлившемуся на Мальте

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Подразделения военных подъехали к приземлившемуся в аэропорту Мальты пассажирскому самолету, который, как предполагается, захвачен, передает телеканал TVM.Рейтер сообщило, что самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находились 118 человек, приземлился на Мальте. Премьер Мальты в своем Twitter проинформировал о возможном угоне ливийского самолета. По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования не выяснены.
На кадрах телеканала TVM видно, что к району взлетно-посадочной полосы подъехали по меньшей мере три автомобиля, из которых вышли несколько десятков людей в военной форме. Они находятся примерно в нескольких сотнях метров от самолета и пока не предпринимают никаких действий.
По данным СМИ, самолет летел в Триполи.