Савченко могут исключить из комитета Рады по вопросам нацбезопасности

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны может рассмотреть вопрос об исключении Надежды Савченко, ранее осужденной в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной президентом РФ, на следующей пленарной неделе в январе, передает в пятницу агентство УНИАН со ссылкой на секретаря комитета Ивана Винника.

В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. В четверг Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

"Регламентный комитет, регламентный вопрос личного состава комитетов Верховной рады. Исключение, включение, должности в комитетах — это вопрос Регламентного комитета", — сказал Винник.

Депутат напомнил, что в Раде был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета. По его словам, комитет может рассмотреть проект постановления в январе.

"Рассмотрит, внесет в сессионный зал и будем принимать решение", — добавил секретарь комитета.

По данным украинского телеканала "24", Савченко больше не будет заседать в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады.

"Комитет Верховной рады по национальной безопасности и обороне единогласно поддержал исключение Надежды Савченко из состава комитета. Теперь это решение должен поддержать парламент. Однако это произойдет, скорее всего, уже после Нового года. Причиной этого стали частые встречи с террористами, а сами заявления Надежды Савченко противоречили позиции Украины", — пишет издание со ссылкой на депутата от фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука.