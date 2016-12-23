Правительство Ливии сообщило о переговорах с угонщиками самолета

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Переговоры ведутся с захватчиками самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, приземлившегося в аэропорту Мальты, заявил министр транспорта Ливии.

Мальтийские СМИ сообщили, что ливийский самолет совершал рейс из города Сабха в Триполи, в результате предполагаемого захвата он изменил курс и приземлился на Мальте. На борту, по предварительным данным, находились 118 человек.

При этом СМИ дают различные данные о числе захватчиков. Один из них заявил, что является сторонником экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи.

"Переговоры с двумя угонщиками самолета (начались – ред.) после его приземления в аэропорту Мальты с целью выяснить их требования", — заявил агентству Anadolu министр транспорта Ливии Миляд Маатук.