Путин: если не договоримся с ЕС, будем развивать отношения со странами ЕС

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия будет развивать межгосударственные отношения со странами ЕС, если не удастся договариваться с Евросоюзом в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, хотелось бы, чтобы был партнер, с которым можно говорить, вот для нас что важно. Если это будет не так, то мы будем искать возможности говорить на межнациональном уровне, с каждым из стран-партнеров по Европе. Хотя сегодня на практике так и строится. Часть вопросов мы решаем с Еврокомиссией, часть вопросов решаем на национальном уровне с европейскими странами. В принципе нас это устраивает", — сказал президент в ходе большой итоговой пресс-конференции в Москве.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>