Путин: если не договоримся с ЕС, будем развивать отношения со странами ЕС

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия будет развивать межгосударственные отношения со странами ЕС, если не удастся договариваться с Евросоюзом в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>