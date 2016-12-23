В Газе десятки онкобольных объявили голодовку, требуя выезда на лечение

ГАЗА, 23 дек — РИА Новости. Десятки больных раком жительниц сектора Газа объявили голодовку, добиваясь возможности получать лечение за пределами палестинского анклава, сообщила РИА Новости организатор акции.

Мишенью протеста стал не только Израиль, сохраняющий жесткие ограничения на пересечение границы, но и палестинские власти, от которых женщины ждут оформления разрешений на выезд в клиники Израиля или Западного берега реки Иордан.

"Первый шаг сделан: 35 женщин объявили голодовку. Мы будем привлекать других пациентов к участию в движении", — говорит координатор фонда поддержки онкобольных "Помощь и надежда" Иман Шанан.

По ее данным, 46% или порядка 2,5 тысячи жительниц Газы, страдающих раком и заболеваниями крови, не имеют возможности выехать из анклава. Собеседница агентства добавила, что серьезные проблемы с выездом начались около трех месяцев назад.

"Больные раком в Газе пребывают в ожидании смерти между наковальней нехватки медикаментов и молотом запрета выехать на лечение", — сказал директор фонда "Помощь и надежда" Уафаа Муса.