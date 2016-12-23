В Газе десятки онкобольных объявили голодовку, требуя выезда на лечение

ГАЗА, 23 дек — РИА Новости. Десятки больных раком жительниц сектора Газа объявили голодовку, добиваясь возможности получать лечение за пределами палестинского анклава, сообщила РИА Новости организатор акции.
"Первый шаг сделан: 35 женщин объявили голодовку. Мы будем привлекать других пациентов к участию в движении", — говорит координатор фонда поддержки онкобольных "Помощь и надежда" Иман Шанан.
По ее данным, 46% или порядка 2,5 тысячи жительниц Газы, страдающих раком и заболеваниями крови, не имеют возможности выехать из анклава. Собеседница агентства добавила, что серьезные проблемы с выездом начались около трех месяцев назад.
"Больные раком в Газе пребывают в ожидании смерти между наковальней нехватки медикаментов и молотом запрета выехать на лечение", — сказал директор фонда "Помощь и надежда" Уафаа Муса.