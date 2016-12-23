Избранный президент Молдавии Додон принес присягу и вступил в должность

КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Игорь Додон в пятницу принес присягу и вступил в должность главы республики, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно местному законодательству, президент Молдавии вступает в должность с момента инаугурации.

Церемония инаугурации состоялась во Дворце республики.

"Основной посыл моей предвыборной программы — у Молдавии есть будущее. Я верю в это. Хочу, чтобы мы жили в свободной и суверенной Молдавии", — сказал Додон, добавив, что защита государственной безопасности станет приоритетом деятельности президента.

По его словам, также среди основных приоратов — сохранение нейтралитета и суверенитета, создание благоприятных экономических и социальных условий.

"В ближайшее время будет создан экономический совет при президенте", — добавил Додон.

Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 13 ноября. По данным ЦИК, кандидат от Партии социалистов Додон набрал 52,11% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ, ОБСЕ и ПАСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Додона.

Согласно предвыборной программе, Додон намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявлял, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента совершит именно в Москву.