На Мальте приземлился захваченный ливийский самолет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Захваченный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находятся 118 человек, приземлился на Мальте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на мальтийские СМИ.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил в своем официальном аккаунте в Twitter, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета. По его словам, готовится операция по обеспечению безопасности. Министр транспорта Ливии сообщил, что с угонщиками самолета ведутся переговоры.

По данным местных СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования пока не известны. По другим сведениям, на борту находится один захватчик, вооруженный гранатой, который готов отпустить пассажиров, если его требования выполнят.

На кадрах телеканала TVM из аэропорта видно, что к взлетно-посадочной полосе подъехали по меньшей мере три автомобиля, из которых вышли несколько десятков людей в военной форме. Они находятся в нескольких сотнях метров от самолета и пока не предпринимают никаких действий.

По информации телеканала Sky News Arabia, угонщики отпустили пассажиров, экипаж по-прежнему остается на борту лайнера.

Самолет Airbus A320 выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.

​На записи портала flightradar24, ведущего мониторинг движения самолетов, видно, как лайнер изменил маршрут.

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