Пытавшемуся примкнуть к ИГ гражданину Чехии грозит пожизненное заключение

ПРАГА, 23 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Гражданину Чехии Яну С., который пытался присоединиться в Сирии к боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), грозит на родине тюремное заключение вплоть до пожизненного, сообщил в пятницу пражский портал Tyden со ссылкой на органы прокуратуры.

"В краевой суд в городе Пльзене внесено обвинение на Яна С., действия которого были квалифицированы как подготовка преступления в виде террористического нападения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет вплоть до пожизненного заключения", — сообщил изданию прокурор Ян Кубиас.

Согласно сообщениям местных СМИ, 21-летний Ян С., родом из Пльзеньского края, является первым задержанным гражданином Чехии, который намеревался пополнить ряды боевиков ИГ. Он был задержан в январе этого года в одном из аэропортов Турции и имел при себе билет на авиарейс в один из приграничных городов этой страны. Во время допросов задержанный признался турецкой полиции, что планировал присоединиться к боевикам ИГ. Позднее Ян С. был передан в руки чешскому правосудию.

Задержанный признался, что тщательно готовился к своей новой миссии. Прибыв в Турцию, он намеревался отправиться далее в город Газиантеп, чтобы затем перебраться через границу на территорию Сирии и выйти на контакт с исламистами. Психологические и психиатрические тесты показали полную вменяемость обвиняемого Яна С.