В ООН назвали число погибших в Средиземном море в 2016 году

ЖЕНЕВА, 23 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 5 тысяч человек погибли в Средиземном море в 2016 году в попытках добраться до европейских берегов, сообщил в пятницу пресс-секретарь Агентства ООН по делам беженцев Вильям Спиндлер.

"Есть опасения, что порядка 100 человек утонули вчера в Средиземном море. Итальянская служба береговой охраны провела четыре спасательных операции в Средиземном море. Эти последние трагедии довели количество жертв в Средиземном море в нынешнем году до цифры, превышающей 5 тысяч человек. Это самая худшая ежегодная смертность, которую я когда-либо видел", — сказал он.

Речь идет о кораблекрушении двух резиновых лодок, одна из которых могла перевозить от 120 до 140 человек, включая женщин и детей. Береговая охрана спасла 63 человек. Вторая лодка перевозила до 120 человек, из которых удалось спасти 80 человек.

По словам Спиндлера, в среднем в 2016 году в Средиземном море каждый день погибало 14 человек. В прошлом году свыше 1 миллиона человек пересекли Средиземное море, при этом погибли 3771 человек.