Берлин ждет подтверждения, что в Милане застрелили подозреваемого в теракте

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Берлин пока не имеет письменных подтверждений от официальных ведомств в Италии в том, что мужчина, застреленный в Милане, действительно является подозреваемым в совершении теракта на рождественской ярмарке Анисом Амри, сообщил представитель МВД ФРГ Тобиас Плате.

"У нас пока нет официального подтверждения от итальянских ведомств, но вероятность, что это действительно он, высока, указания на это множатся. В случае, если это действительно так, то МВД чувствует облегчение в связи с тем, что от этой персоны больше не исходит опасность", — сказал Плате журналистам в Берлине в пятницу.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сказала, что правительство ФРГ состоит в тесном контакте с итальянскими властями по этому делу.