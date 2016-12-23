Марокканские спецслужбы предупреждали немецких коллег об Амри до теракта

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Спецслужбы Марокко предупреждали своих коллег в Германии о возможной опасности со стороны мигранта Аниса Амри за несколько месяцев до теракта в Берлине, в совершении которого он подозревается, пишет в пятницу информационный портал Mondafrique со ссылкой на источник в западных спецслужбах.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально был объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.

По данным издания, в рамках отслеживания исламистских террористов, марокканские спецслужбы предупреждали Федеральную разведывательную службу Германии (BND) об Анисе Амри 19 сентября. При этом марокканские власти идентифицировали Амри как сторонника группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). 11 октября марокканские спецслужбы вновь передали информацию BND. В частности, сообщалось, что он живет на территории ФРГ уже 14 месяцев, замечен в Дортмунде с двумя сторонниками ИГ. При этом на протяжении последних четырех месяцев марокканские спецслужбы выражали уверенность, что Анис Амри "предпримет действия".

Агентство Рейтер со ссылкой на источник в силах безопасности Италии сообщило, что подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине убит в ходе перестрелки в итальянском Милане. Агентство Ansa со ссылкой на свои источники отмечает, что убитого идентифицировали как тунисца Аниса Амри по отпечаткам пальцев и по внешнему описанию.