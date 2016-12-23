Путин рассказал о манипуляции хакерами общественным мнением в США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хакеры, взломав почту Демократической партии США, обнародовали факты манипуляции общественным мнением в их стране; при этом до сих пор неизвестно, кто именно устроил хакерскую атаку, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне, лучше бы искали в самих себе эти проблемы. Все время забывают о главном, а что является главным? Какие-то хакеры вскрыли почту руководства Демократической партии США. Как правильно сказал избранный президент (США), кто знает, что это за хакер, может, они в другой стороне находились, а не в России", — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Москве. При этом он отметил, что взлом почты Демпартии США обнаружил манипуляцию общественным мнением в стране.

"Главное — это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Они разве что-то скомпилировали, подтасовали? Нет. Лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что после того как они показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии — одного кандидата против другого, против Сандерса, руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду", — сказал Путин.

Летом глава национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования сайтом WikiLeaks деталей переписки партийного аппарата, которые выставляли его в неприглядном свете. В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных штатов. При этом спецслужбы отметили, что хакерам не удалось получить доступ к избирательным системам страны, в связи с чем был сделан вывод о том, что "было бы исключительно сложно изменить подсчет голосов или результаты выборов путем кибератак или кибервторжений". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Тогда Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Клинтон о якобы вмешательстве РФ в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления "ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся".

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