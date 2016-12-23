Стали известны подробности об убитом подозреваемом по делу берлинской атаки

РИМ, 23 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Убитый в Милане в перестрелке с полицией подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри прибыл в Милан на поезде из Франции, пишет газета La Repubblica.

Инцидент произошел в ночь на пятницу около 03:00 по местному времени.

По информации издания, как только Амри вышел из поезда, полицейский патруль попросил его предъявить документы в качестве обычной проверки.

Вместо этого мужчина достал пистолет и открыл стрельбу, выкрикнув при этом "Аллаху акбар". В результате начавшейся перестрелки стрелявший был убит, один полицейский ранен.

Грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в Берлине. В результате атаки погибли девять человек, 50 ранены. Полиция задержала предполагаемого водителя грузовика, второй злоумышленник погиб. В полиции заявили, что мотивы преступника пока неясны.

Амри, по данным правоохранителей, был связан с радикальными исламистскими кругами в Германии.