Путин: выйдя из договора по ПРО США создали предпосылки к гонке вооружений

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Предпосылки для новой гонки вооружений создали США, выйдя из договора по противоракетной обороне (ПРО), заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода США из договора по противоракетной обороне. Это очевидная вещь. Когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из этого договора и сказала, что она будет создавать для себя антиядерный "зонтик", то вторая сторона должна либо создавать такой "зонтик", в чем мы не уверены, нужно ли это делать, имея в виду сомнительную эффективность этой программы, либо создавать эффективные средства преодоления этой системы ПРО и совершенствования ударных комплексов", — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Это, по словам российского президента, "мы и делаем, и далем это успешно". "Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов", — отметил Путин.

США в 2011 году объявили о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне, подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

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