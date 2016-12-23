ЭКОВАС направит войска в Гамбию в случае отказа президента покинуть пост

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) привело свои резервные войска к готовности и может направить их в Гамбию, если проигравший выборы президент страны Яйя Джамме не покинет свой пост после окончания мандата, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя организации.

Как заявил президент комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза, лидеры стран Западной Африки предлагают президенту Гамбии "уйти достойно". В случае отказала главы государства сообщество может направить в страну миротворческие войска.

В среду Джамме сообщил, что отказывается уйти в отставку после окончания своего мандата.

Ранее председатель сообщества и президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф заявил, что ЭКОВАС должно убедить Джамме покинуть занимаемый пост по истечении полномочий. Специальный представитель ООН по Западной Африке Мохаммед Ибн Чамбас заявил, что президент Гамбии подвергнется "серьезным санкциям", если попытается остаться у власти и после окончания мандата 19 января.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. По данным избирательной комиссии, кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии (UDP) Гамбии Адама Барроу победил по итогам голосования, получив 45,5% голосов избирателей. Действующий президент страны Яйя Джамме получил 36,7% голосов.

Джамме публично заявил, что не принимает результаты недавних выборов и что огорчен серьезными и неприемлемыми нарушениями в ходе электорального процесса. Президент Гамбии собирается оспорить свое поражение на выборах в Верховном суде. Отмечается, что сейчас в Гамбии нет действующего Верховного суда. Коалиция утверждает, что президент не имеет конституционного права в последние дни своего президентства назначать новых судей, чтобы они смогли рассмотреть его петицию.