ЭКОВАС направит войска в Гамбию в случае отказа президента покинуть пост

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) привело свои резервные войска к готовности и может направить их в Гамбию, если проигравший выборы президент страны Яйя Джамме не покинет свой пост после окончания мандата, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя организации.
В среду Джамме сообщил, что отказывается уйти в отставку после окончания своего мандата.
Ранее председатель сообщества и президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф заявил, что ЭКОВАС должно убедить Джамме покинуть занимаемый пост по истечении полномочий. Специальный представитель ООН по Западной Африке Мохаммед Ибн Чамбас заявил, что президент Гамбии подвергнется "серьезным санкциям", если попытается остаться у власти и после окончания мандата 19 января.
Джамме публично заявил, что не принимает результаты недавних выборов и что огорчен серьезными и неприемлемыми нарушениями в ходе электорального процесса. Президент Гамбии собирается оспорить свое поражение на выборах в Верховном суде. Отмечается, что сейчас в Гамбии нет действующего Верховного суда. Коалиция утверждает, что президент не имеет конституционного права в последние дни своего президентства назначать новых судей, чтобы они смогли рассмотреть его петицию.