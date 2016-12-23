Опрос показал, что лишь 13,5% украинцев вновь проголосовали бы за Порошенко

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в случае проведения президентских выборов в ближайшее время набрала бы 17,7% голосов избирателей, президент Петр Порошенко — 13,5%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенной социологической группой "Рейтинг", который был обнародован в пятницу.
Социологическое исследование проводилось с 8 по 18 декабря среди совершеннолетнего населения. Всего было опрошено 2000 человек, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
По данным ООН, к концу 2016 года жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Ранее результаты опроса группы "Рейтинг" показали, что деятельностью Порошенко недовольны 82% украинцев. В стране растет безработица, национальная валюта подешевела в разы. По данным Минфина Украины, в прошлом году средняя зарплата в стране составляла не более 160 долларов. Это один из самых низких показателей в Европе. Около 70% жителей Украины в ходе опроса заявили о неудовлетворенности своей жизнью, отметив, что события в стране развиваются "не в том направлении".