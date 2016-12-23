Опрос показал, что лишь 13,5% украинцев вновь проголосовали бы за Порошенко

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в случае проведения президентских выборов в ближайшее время набрала бы 17,7% голосов избирателей, президент Петр Порошенко — 13,5%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенной социологической группой "Рейтинг", который был обнародован в пятницу.

За одного из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко проголосовали бы 10,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 8,8%, за мэра Львова Андрея Садового — 8,4%, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 8,1%, за депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича — 7,3%, лидера националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока — 4,9%, экс-лидера радикальной организации "Правый сектор", депутата Рады Дмитрия Яроша — 3,5%, депутата Рады Надежду Савченко — 1,8%.

Социологическое исследование проводилось с 8 по 18 декабря среди совершеннолетнего населения. Всего было опрошено 2000 человек, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Выборы президента Украины состоялись 25 мая 2014 года, за Порошенко проголосовали 54,7% избирателей. Выборы прошли на фоне глубокого политического кризиса и проводимой киевскими властями масштабной военной операции в Донбассе против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

По данным ООН, к концу 2016 года жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Ранее результаты опроса группы "Рейтинг" показали, что деятельностью Порошенко недовольны 82% украинцев. В стране растет безработица, национальная валюта подешевела в разы. По данным Минфина Украины, в прошлом году средняя зарплата в стране составляла не более 160 долларов. Это один из самых низких показателей в Европе. Около 70% жителей Украины в ходе опроса заявили о неудовлетворенности своей жизнью, отметив, что события в стране развиваются "не в том направлении".