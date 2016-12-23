Деятельностью Порошенко недовольны 82% украинцев

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Деятельностью президента Украины Петра Порошенко недовольны 82% граждан страны, следует из обнародованных в пятницу результатов соцопроса, проведенного группой "Рейтинг".

По ее данным, лишь 16% опрошенных одобрили работу главы украинского государства.

Ровно столько же высказались в поддержку премьер-министра Владимира Гройсмана, чьи усилия на высоком посту негативно оценили 78% респондентов.

Похожие показатели и у спикера Верховной рады Андрея Парубия: им недовольны 82% опрошенных, тогда как позитив в его деятельности увидели около 11% украинцев.

Опрос проводился с 8 по 18 декабря, было опрошено 2000 человек, статистическая погрешность не превышает 2,2 %.