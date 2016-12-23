Россия следит за выявлением обстоятельств в расследовании убийства Карлова

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия будет следить за выявлением всех обстоятельств при расследовании убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

"Кстати говоря, то, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе и в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжелые преступления, здесь ничего удивительного нет, и в нашей стране, и за рубежом это происходит сплошь и рядом. Взять хотя бы эту страшную трагедию с убийством нашего посла в Турции. Кто его убил? Мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников", — заявил Путин.

Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.

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