Более половины китайцев не хотят заводить второго ребенка, показал опрос

ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Более 50% китайских семей с одним ребенком не имеют желания заводить второго ребенка, несмотря на отмену в стране "политики одного ребенка", свидетельствуют данные опроса, проведенного Всекитайской ассоциацией женщин.

Опрос проводился в 10 провинциях в течение шести месяцев, начиная с апреля этого года. Респондентами выступили 10 тысяч семей с одним ребенком в возрасте до 15 лет.

Итоги опроса показали, что 53,3% семей не хотят иметь второго ребенка, 26,2% опрошенных пока не определились со своим решением, и лишь 20,5% респондентов хотят завести второго ребенка. При этом меньше всего второго ребенка хотят иметь жители Пекина – 62%.

Среди факторов, влияющих на желание завести второго ребенка, участники опроса назвали образование, здравоохранение, и другие социальные факторы, а также условия конкретной семьи. Самым важным фактором в развитых провинциях и городах для потенциальных матерей стала проблема распределения времени между домашними заботами по уходу за ребенком и работой.

В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья — один ребенок", чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Однако со временем эта политика привела к демографическим проблемам, например, к гендерному дисбалансу и старению населения. Кроме того, в Китае четвертый год подряд наблюдается сокращение рабочей силы, людей в возрасте от 16 до 60 лет.

По состоянию на конец 2014 года, население Китая составило около 1,37 миллиарда человек. Из общего числа населения 51,2% — мужчины, 48,8% — женщины. Около 15,5% — люди старше 60 лет. В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье. В конце октября 2015 года по итогам пятого пленума Центрального комитета Компартии Китая было принято решение отменить "политику одного ребенка". Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

По предварительным оценкам китайских властей, около 90-100 миллионов семей подпадают под "политику двух детей", что позволит увеличить население до 1,45 миллиарда человек к 2030 году.