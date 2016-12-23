Польские врачи впервые пересадили руку человеку, рожденному без конечности

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Польские хирурги успешно пересадили руку пациенту, родившемуся без одной из конечностей, сообщается на портале радиостанции Radio Wroclaw. Врачи утверждают, что сделали это впервые в мире.

"Это первый в мире трансплантат верхней конечности, который удалось вживить человеку с врожденным дефектом такого типа", — заявил руководитель группы хирургов госпиталя Медицинского университета Вроцлава Адам Доманасевич.

Пациенту 32 года, он с рождения жил без руки. Ему пересадили конечность мертвого донора. По словам Доманасевича, такие операции раньше проводились только у новорожденных сиамских близнецов в Индонезии и Канаде, руки также пересаживали пациентам с ампутированными конечностями.

Пока пациент может шевелить лишь пальцами, но врачи уверены, что со временем рука станет подвижнее.

"Это важный прорыв в нейрофизиологии и в практике трансплантации, поскольку до сих пор считалось, что подобные трансплантаты не помогут в случае таких врожденных дефектов", — отметил хирург.

Врачи говорят, что успех операции даст надежду множеству людей, рожденных без какой-либо конечности.