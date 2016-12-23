В Турции задержали вице-спикера парламента от прокурдской партии

АНКАРА, 23 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Вице-спикер парламента от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Первин Булдан задержана турецкой полицией, говорится в полученном РИА Новости в пятницу сообщении пресс-службы партии.

"Вице-спикер парламента Турции, наш депутат от Стамбула Первин Булдан этим утром была незаконно задержана у себя дома в Стамбуле", — говорится в сообщении.

Ранее по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ПДН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташа и Фиген Юкседаг, которых турецкие власти ранее обвиняли в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже 12 депутатов были арестованы судами.