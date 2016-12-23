При пожаре в высотном здании в Нью-Йорке пострадали не менее 13 человек

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек пострадали при пожаре в здании в районе Вест-Сайд в Нью-Йорке, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей пожарной службы.

Отмечается, что при пожаре пострадали трое пожарных и еще десять находившихся в здании человек. Жизнь пострадавших не находится под угрозой, но три человека серьезно ранены. Ранее телеканал сообщал, что на крыше и внутри здания заблокированы 20 жителей.

Возгорание произошло в четверг около 17.00 по местному времени (01.00 пятницы мск). Пламя охватило третий и четвертый этажи здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.

По данным телеканала, пожарным удалось справиться с огнем, они продолжают проверять здание этаж за этажом. Пожарные просят жителей соседних домов не открывать окна, чтобы не пускать дым.