Пушков посоветовал США сперва самим отменить закон об "иностранных агентах"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госдепартамента США с призывами к России отказаться от закона "об иностранных агентах", посоветовав Вашингтону сначала отменить подобный закон у себя в стране.
"Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ будут расширять финансирование НКО, а также совершенствовать закон "об иностранных агентах". При этом глава государства отметил, что для того, чтобы не попасть в реестр иностранных агентов, НКО нужно не получать деньги из других стран.