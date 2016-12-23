Пушков посоветовал США сперва самим отменить закон об "иностранных агентах"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госдепартамента США с призывами к России отказаться от закона "об иностранных агентах", посоветовав Вашингтону сначала отменить подобный закон у себя в стране.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби в своем заявлении призвал Россию отказаться от закона "об иностранных агентах", так как он, по мнению американского ведомства, мешает развитию демократических институтов.

"Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ будут расширять финансирование НКО, а также совершенствовать закон "об иностранных агентах". При этом глава государства отметил, что для того, чтобы не попасть в реестр иностранных агентов, НКО нужно не получать деньги из других стран.

Нынешний закон об иностранных агентах (FARA), действующий в США, запрещает правительственное финансирование из-за рубежа кандидатов в президенты, однако никак не ограничивает деятельность СМИ, которая защищена Первой поправкой к американской конституции о свободе слова.